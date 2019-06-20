Родители Николая Тарасова, признавшегося в убийстве Дарьи Лукьяненко, отказываются нанимать для сына адвоката.
Родители подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке рассказали, что ничего не знали о трагедии и отказались нанимать адвоката для защиты сына.
Они не препятствовали обыску, а его мать принимала активное участие в организации поисков ребенка.
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После обнаружения тела девочки, возле дома Тарасова собрались местные жители, требовавшие немедленной расправы. Сотрудники полиции оцепили дом и смогли предотвратить самосуд.
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22-летний Тарасов ранее был судим и за убийство девочки ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.
Источник: Крапка