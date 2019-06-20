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Факты / Украина

Убийство Дарьи Лукьяненко: родители Тарасова отказались нанимать сыну адвоката

Родители Николая Тарасова, признавшегося в убийстве Дарьи Лукьяненко, отказываются нанимать для сына адвоката.

лукьяненко

Родители подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке рассказали, что ничего не знали о трагедии и отказались нанимать адвоката для защиты сына.

Они не препятствовали обыску, а его мать принимала активное участие в организации поисков ребенка.

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После обнаружения тела девочки, возле дома Тарасова собрались местные жители, требовавшие немедленной расправы. Сотрудники полиции оцепили дом и смогли предотвратить самосуд.

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22-летний Тарасов ранее был судим и за убийство девочки ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

Источник: Крапка

Фото: Нацполиция

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