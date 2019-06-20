Як перевірити себе у списку виборців для голосування на позачергових парламентських виборах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перевірити наявність свого імені у списку виборців можна онлайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.

У першому варіанті потрібно зайти на сайті Держреєстру в кабінет виборця і вказати там свої дані.

На електронну пошту прийде код для отримання підтвердження, чи є особа в Державному реєстрі виборців, а також номеру і адреси відповідної виборчої дільниці.

Для очної перевірки потрібно знайти своє прізвище у списках, вивішених у приміщенні дільничної виборчої комісії, до якої виборець належить, або ж прийти з паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації.

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Іменні запрошення на вибори ДВК повинні надсилати не пізніше як за 10 днів до дня голосування.

Якщо виборець виявив, що не включений у списки, він може звернутися до органу ведення реєстру за місцем проживання – і виправити це.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори повинні відбутися 21 липня 2019 року.