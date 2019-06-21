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Факти / Україна

Діти хоронять дитину. Як в Іванівці прощалися з Дариною Лук’яненко

Як проходило прощання у смт Іванівка Одеської області з Дариною Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.

Діти хоронять дитину. Як в Іванівці прощалися з Дариною Лук’яненко

Перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін опублікував світлини з похорон Дарини Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.

Читайте: Хто і навіщо вбив Дарину Лук’яненко: подробиці і хронологія трагедії

– Жахливі фото – діти хоронять дитину. Сьогодні в Іванівці попрощалися зі вбитою 13 червня Дар‘єю Лук’яненко, – написав Аброськін.

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Діти хоронять дитину. Як в Іванівці прощалися з Дариною Лук’яненко / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що українців закликають підписати петицію за захист дітей від сексуального насильства.

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