Як проходило прощання у смт Іванівка Одеської області з Дариною Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.

Перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін опублікував світлини з похорон Дарини Лук’яненко, яку знайшли мертвою 19 червня.

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– Жахливі фото – діти хоронять дитину. Сьогодні в Іванівці попрощалися зі вбитою 13 червня Дар‘єю Лук’яненко, – написав Аброськін.

















Діти хоронять дитину. Як в Іванівці прощалися з Дариною Лук’яненко / 4 фотографии

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