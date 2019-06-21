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Факти / Україна

Смерть Тимчука: з’явилися нові деталі

Серед причин смерті народного депутата Дмитра Тимчука з’явилися нові деталі.

Смерть Тимчука: з’явилися нові деталі

Кількість версій щодо причини смерті народного депутата Дмитра Тимчука зростає. Серед можливих правоохоронці вже назвали самогубство, вбивство або необережне поводження зі зброєю.

Однак, як виявилося, чоловіка у квартирі знайшла не дружина. З’явився свідок, який саме на момент пострілу перебував у квартирі. За словами однопартійця загиблого, Андрія Тетерука, це була помічниця нардепа.

Він також повідомив, що вона була цивільною дружиною Дмитра Тимчука, з якою він проживав останній рік.

Вона розповіла правоохоронцям, що зброя, з якої був здійснений постріл, була дійсно нагородною, але не травматичною, а бойовою.

Читайте: Смерть Дмитра Тимчука: основна версія слідства

Дехто також радить пошукати у цій справі російський слід. Адже Тимчук у своїй групі Інформаційний спротив постійно відслідковував схеми переміщення сепаратистів і викладав дані про збитий над Донбасом Boeing.

Саме в той день, коли була оприлюднена інформація  стосовно падіння літака, депутат дістав кулю у голову.

Правоохоронці не відкидають версію замаскованого вбивства та вивчають відео з камер спостереження будинку, в якому жив загиблий.

Раніше Факти ICTV писали про нові подробиці загибелі Тимчука.

Смерть Тимчука: з’явилися нові деталі

Джерело: Надзвичайні новини

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