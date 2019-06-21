Серед причин смерті народного депутата Дмитра Тимчука з’явилися нові деталі.

Кількість версій щодо причини смерті народного депутата Дмитра Тимчука зростає. Серед можливих правоохоронці вже назвали самогубство, вбивство або необережне поводження зі зброєю.

Однак, як виявилося, чоловіка у квартирі знайшла не дружина. З’явився свідок, який саме на момент пострілу перебував у квартирі. За словами однопартійця загиблого, Андрія Тетерука, це була помічниця нардепа.

Він також повідомив, що вона була цивільною дружиною Дмитра Тимчука, з якою він проживав останній рік.

Вона розповіла правоохоронцям, що зброя, з якої був здійснений постріл, була дійсно нагородною, але не травматичною, а бойовою.

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Дехто також радить пошукати у цій справі російський слід. Адже Тимчук у своїй групі Інформаційний спротив постійно відслідковував схеми переміщення сепаратистів і викладав дані про збитий над Донбасом Boeing.

Саме в той день, коли була оприлюднена інформація стосовно падіння літака, депутат дістав кулю у голову.

Правоохоронці не відкидають версію замаскованого вбивства та вивчають відео з камер спостереження будинку, в якому жив загиблий.

Раніше Факти ICTV писали про нові подробиці загибелі Тимчука.

Смерть Тимчука: з’явилися нові деталі