У Нацполіції вважають, що вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко було скоєно на сексуальному ґрунті.

Глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко в Одеській області могло бути скоєно на сексуальному ґрунті.

Наразі зазначена версія загибелі дівчинки вважається основною.

– Як основну причину вбивства Дарини Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті, – сказав Князєв.

Читайте: Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко визнав провину – йому загрожує довічне

За його словами, співробітникам поліції вдалося встановити маршрут Дарини Лук’яненко від ринку у напрямку до школи 13 червня і з’ясувати всі обставини вбивства.

Пошуком дівчинки займалися близько 500 співробітників Нацполіції, 100 співробітників ДСНС, 400 нацгвардійців.

До слова, підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко Миколі Тарасову батьки відмовилися наймати адвоката.