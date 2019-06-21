На похорони вбитої Дарини Лук’яненко прийшло чи не все село. Усі люди буквально на межі від емоцій і ледве добирають слова.

У селі Іванівки 21 червня відбулися похорони вбитої Дарини Лук’яненко. Прийшло багато людей, вони принесли іграшки та оберемки квітів. Від спеки та нервової напруги дехто втрачає свідомість.

Ховають дитину у закритій труні. Поруч – батьки, сестра, друзі та однокласники. Ні діти, ні дорослі досі не можуть відійти від шоку.

– Мені написали у Viber, що зникла Даша Лук’яненко. У першу хвилину подумав, що це – прикол. А потім зрозумів, що не прикол,- каже однокласник убитої дівчинки Микита.

Мама Микити розповіла, що коли знайшли дитину, її син прокинувся вночі і кричав: “Даша! Даша!”

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На похорони не прийшли лише брат і батьки підозрюваного Миколи Тарасова. Хоч вони і каються та відреклися від свого сина.

– Люди б їх порвали. Тут їм би не дозволили бути. Їх би не допустили. Я так думаю, це було б так. Це звірство жахливе для мене, для всього селища, для всієї України, – каже мешканка села Тамара Виноградова.

Нагадаємо, що 21 червня підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід.