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Факти / Україна / Суспільство

Марш рівності у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У столиці України 23 червня проходить Марш рівності – КиївПрайд 2019. Факти ICTV стежать за подіями в режимі онлайн.

Марш рівності у Києві

Марш рівності 2019 у Києві пройде цього року вже вп’яте.

Його головна тема – Свобода. Рівність. Боротьба, а головне гасло: “Наша традиція – це свобода”.

Хода розпочалася о 10.00. Організатори очікують, що в КиївПрайд візьмуть участь до 10 тис. осіб.

Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію з Маршу рівності.

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10.26. За порядком слідкують Нацполіція, Національна гвардія та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

10.22. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що противники Маршу рівності хотіли пронести екскременти, розфасовані у презервативи, якими планували закидати його учасників і представників поліції.

10.15. Поліція взяла в оточення учасників Маршу рівності через провокації. Нападника, який намагався забрати транспарант у учасників ходи, правоохоронці відтіснили.

Наша традиція — це свобода! – скандують учасники маршу.

10.07. У Марші рівності беруть участь дипломати та політики з інших країн, зокрема депутат Європарламенту від Німеччини (2004-2019) Ребекка Хармс, представники МОЗ України, депутати Київської міської ради.

Відео: Радіо Свобода

Фото: Anastasia Magazowa

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