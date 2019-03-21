Благодійний фонд українського підприємця запровадив програми для творчого та особистісного розвитку дітей.
Благодійний фонд Максима Шкіля запровадив власні програми для розумового розвитку дітей, популяризації читання, зацікавленості до наук, професійної орієнтації підлітків, допомоги здібним учням у їхньому подальшому розвитку, вступі до навчальних закладів і працевлаштуванні.
Кожна дитина талановита, важливо дати їй якомога більше різних знань, щоб вона розкрила себе і свій талант. Благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми з творчого розвитку дітей. Співи, музика, малювання, театральне мистецтво, різноманітні майстер-класи, відвідування виставок та концертів – все це стимулює творчий розвиток дитини, розвиває її особистість.
– Хто знає, можливо, сьогодні одна з пар здивованих оченят загорілася жагою до вивчення хімії чи фізики? Можливо, дивлячись на молодого і веселого професора Назара, хтось зрозумів, що наука – це цікаво, а знання – круто?
Наш фонд прагне показати дітям, що буде, якщо вони будуть навчатися, розвиватися, вести здоровий і правильний спосіб життя. Ми знаємо, що окрім подарунків, їм дуже потрібна увага, спілкування, правильний приклад для наслідування.
Попереду – безліч можливостей і нових доріг, якщо вірити в себе, прагнути найкращого, вчитися, мріяти і діяти. А ми завжди підтримаємо, тому що діти – наше майбутнє, – кажуть працівники фонду.
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Максим Шкіль – український підприємець, для якого благодійність стала нормою життя. Напрямки фонду засновані на його особистих цінностях, а саме: сім’я, здоровий спосіб життя і розвиток. Засновник намагається власним прикладом показати, що вчинки вагоміші, ніж слова, а благодійність має бути нормою для тих, кому є чим поділитися.