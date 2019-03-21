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Сімейні цінності, розвиток і здоровий спосіб життя – благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми розвитку дітей

Благодійний фонд українського підприємця запровадив програми для творчого та особистісного розвитку дітей.

Сімейні цінності, розвиток і здоровий спосіб життя – благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми розвитку дітей

Благодійний фонд Максима Шкіля запровадив власні програми для розумового розвитку дітей, популяризації читання, зацікавленості до наук, професійної орієнтації підлітків, допомоги здібним учням у їхньому подальшому розвитку, вступі до навчальних закладів і працевлаштуванні.

Кожна дитина талановита, важливо дати їй якомога більше різних знань, щоб вона розкрила себе і свій талант. Благодійний фонд Максима Шкіля запровадив програми з творчого розвитку дітей. Співи, музика, малювання, театральне мистецтво, різноманітні майстер-класи, відвідування виставок та концертів – все це стимулює творчий розвиток дитини, розвиває її особистість.

– Хто знає, можливо, сьогодні одна з пар здивованих оченят загорілася жагою до вивчення хімії чи фізики? Можливо, дивлячись на молодого і веселого професора Назара, хтось зрозумів, що наука – це цікаво, а знання – круто?

Наш фонд прагне показати дітям, що буде, якщо вони будуть навчатися, розвиватися, вести здоровий і правильний спосіб життя. Ми знаємо, що окрім подарунків, їм дуже потрібна увага, спілкування, правильний приклад для наслідування.

Попереду – безліч можливостей і нових доріг, якщо вірити в себе, прагнути найкращого, вчитися, мріяти і діяти. А ми завжди підтримаємо, тому що діти – наше майбутнє, – кажуть працівники фонду.

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Максим Шкіль – український підприємець, для якого благодійність стала нормою життя. Напрямки фонду засновані на його особистих цінностях, а саме: сім’я, здоровий спосіб життя і розвиток. Засновник намагається власним прикладом показати, що вчинки вагоміші, ніж слова, а благодійність має бути нормою для тих, кому є чим поділитися.

Фото: Благодійний фонд Максима Шкіля

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