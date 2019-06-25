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Факти / Україна

Хто зображений на банкноті у 1000 гривень

На банкноті номіналом 1000 гривень, яка з’явиться в Україні з 25 жовтня, зображений Володимир Іванович Вернадський.

Хто зображений на банкноті у 1000 гривень

На банкноті номіналом 1000 гривень зображений український філософ і вчений Володимир Іванович Вернадський.

Володимир Вернадський народився 28 лютого 1863 року. Він став засновником цілої низки нових галузей науки – геохімії, біохімії, радіогеології. Український вчений визначив магістральний шлях пізнання Всесвіту і законів розвитку цивілізації.

Також він є одним із засновників і першим президентом Української академії наук.

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Вернадський своєю діяльністю заслужив світового визнання, його внесок у науку відзначений численними преміями та обранням дійсним членом низки світових академій наук і наукових товариств.

Життя Володимира Вернадського було тісно пов’язане з Україною, яку він досліджував, знав досконало і вважав своєю землею.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня вийдуть з обігу монети 1, 2 та 5 копійок.

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