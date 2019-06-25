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Факти / Україна

НБУ вводить в обіг купюру номіналом 1000 гривень

Нацбанк вважає, що в Україні з’явилася потреба у купюрі номіналом 1000 гривень.

НБУ вводить в обіг купюру номіналом 1000 гривень

Купюру нового номіналу в 1000 гривень буде введено в обіг Національним банком України.

Регулятор пояснює таку необхідність зростанням рівня доходів і цін в Україні. У НБУ підкреслюють, що громадяни вже практично не використовують монети дрібних номіналів.

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НБУ вводить в обіг купюру номіналом 1000 гривень / 3 фотографии

При цьому, Нацбанк нагадав, що вже 13 років не вводив новий номінал. Останній раз в Україні з’явилася банкнота нового номіналу в 500 гривень у 2006 році.

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Як повідомлялося, НБУ завершив пілотний проект щодо введення в обіг електронної гривні.

Джерело: НБУ

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