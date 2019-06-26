У колишнього радника п’ятого президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова проводять обшуки.

Партія Європейська солідарність повідомила про те, що у її кандидата Юрія Бірюкова проводять обшуки.

Політична сила заявляє про те, що розцінює проведення обшуків як політичний тиск і переслідування з політичних мотивів.

Крім того, рішення суду називають “відверто невмотивованим”.

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В Європейській солідарності додали, що Бірюков не був посадовою особою з матеріальною відповідальністю.

До слова, список партії Європейська солідарність очолив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Джерело: Європейська солідарність

Фото: Юрій Бірюков