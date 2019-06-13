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В системі Укрзалізниці можливі збої під час купівлі квитків

Укрзалізниця попереджає про можливі збої в роботі системи онлайн-продажу квитків.

В системі Укрзалізниці можливі збої під час купівлі квитків

Компанія Укрзалізниця попереджає про можливі обмеження та збої у системі онлайн-продажу квитків через завантаженість.

– В роботі онлайн-системи продажу квитків booking.uz.gov.ua можливі тимчасові технічні збої. Зараз фахівці Укрзалізниці проводять роботи для усунення недоліків у роботі онлайн-системи, – заявляють в УЗ.

Читайте: Укрзалізниця відкриє онлайн-продаж квитків на всі потяги до Польщі

Повідомляється, що збої відбуваються на сайті booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, Укрзалізниця збільшила до 30 кількість літніх поїздів до Одеси – зі Львова та Чернівців.

Джерело: УЗ

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