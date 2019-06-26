Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського становить 67%.
Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 20 по 24 червня 2019 року, Володимиру Зеленському довіряють 67% українців, а не довіряють 26%.
Також високим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%) та Ігор Смешко (21%).
Читайте: Без надбавок і премій: перша зарплата Зеленського на посаді президента
Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15%.
Лідерами по недовірі українців є Петро Порошенко і Олег Ляшко. Їм не довіряють по 80% громадян.
Нагадаємо, партія Слуга народу залишається незмінним лідером електоральних уподобань серед українців.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+