Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського становить 67%.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг з 20 по 24 червня 2019 року, Володимиру Зеленському довіряють 67% українців, а не довіряють 26%.

Також високим рівнем довіри користуються Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (22%), Анатолій Гриценко (21%) та Ігор Смешко (21%).

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Юрію Бойку довіряють 20%, Юлії Тимошенко – 17%, Петру Порошенку – 15%.

Лідерами по недовірі українців є Петро Порошенко і Олег Ляшко. Їм не довіряють по 80% громадян.

Нагадаємо, партія Слуга народу залишається незмінним лідером електоральних уподобань серед українців.