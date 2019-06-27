Чергова криза в енергетиці: оператор української ГТС на межі банкрутства

Чергова криза в енергетиці. На межі банкрутства опинився оператор вітчизняної ГТС. Усе через занизький тариф, а також несанкціонований відбір палива та борги облгазів. Вони винні десятки мільярдів гривень.

Відтак, газовики були змушені звернутися до РНБО, адже такі фінансові проблеми можуть зірвати підготовку країни до зими.

У Нафтогазі пояснюють: чинний кодекс ГТС, який затвердив регулятор, не передбачає покарання облгазів за понаднормове відбирання палива із системи. Відключити міста від ресурсу не мають права. От несумлінні облгази й зловживають. Все, що у відповідь може зробити Трансгаз – це подати до суду. Але там справи розглядають роками. А гроші потрібні вже зараз.

Про неминучість банкрутства за таких дивних правил газовики попереджали ще торік. Але тоді їх не почули. Тепер же ігнорувати проблему просто неможливо, – впевнені експерти.

Читайте: Нафтогаз відповів на можливість мирової угоди з Газпромом

Державна служба з надзвичайних ситуацій уже класифікувала рівень загрози як такий, що має техногенний характер державного рівня, – зазначив голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі України Віталій Щербенко.

ГТС, на щастя, не зупиниться. Нафтогаз уже надав Укртрансгазу додаткові обсяги палива для технологічних потреб. Однак довго так тривати не може. Адже Нафтогазу нині самому бракує грошей для підготовки до зими. І такі безпрецедентні борги облгазів можуть її зірвати.

Газовики вже звернулися до керівництва держави з проханням допомогти уникнути банкрутства оператора ГТС і зриву наповнення підземних сховищ до зими. Сподіваються, що регулятор нарешті врегулює всі перекоси Кодексу й встановить справедливі тарифи. Також тут розраховують таки дочекатися повернення гігантського боргу облгазів у понад 37 млрд грн.

Але часу на вирішення цих питань залишилося мало, – попереджають фахівці, – буквально кілька тижнів. Інакше багатомільярдні борги не дозволять запастися паливом на зиму й Газпром отримає нову можливість шантажувати Україну.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.