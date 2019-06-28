День Конституції в Україні щорічно відзначається 28 червня. Саме в цей день в 1996 році Верховна Рада повністю підготувала Конституцію незалежної України.

Конституція України офіційно закріпила право нашої країни вважатися незалежною суверенною державою.

Не знання законів не звільняє від відповідальності.

Конституція має найвищу юридичну силу, тому всі прийняті закони повинні відповідати їй. З її прийняттям українці отримали можливість відстоювати свої права громадянина, а наша країна підвищила авторитет на міжнародній арені.

Читайте: Погода на День Конституції (КАРТА)

Кожен українець повинен шанувати і знати Основний документ держави.Тому Факти ICTV подають повний текст Конституції України.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

До слова, соціологічне опитування показало, що більшість українців не знають змісту Конституції.