Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма відвідав Станицю Луганську під час розведення збройних сил і засобів.
Біля Станиці Луганській третій день триває розведення збройних сил і засобів. 28 червня, за процесом спостерігав представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.
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Українські військовослужбовці відійшли на 500 метрів, незаконні збройні формування – на 1,5 км. Зараз йде розбір бетонних блоків.
Нагадаємо, розведення сил проводитимуть упродовж трьох діб. Ще одна доба дається для офіційної заяви про виконання зобов’язань, ще одна – для оголошення результатів СММ ОБСЄ.
Джерело: Новини Донбасу
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