ТКГ по Донбасу відновила роботу в Мінську
У Мінську поновила роботу тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Офіційний Київ у ній знову представляє другий президент України Леонід Кучма, який у жовтні оголосив про вихід із Мінського процесу. Але 3 червня він прийняв пропозицію Володимира Зеленського знову очолити українську делегацію в білоруській столиці.
Напередодні засідання тристоронньої групи Леонід Кучма зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Лукашенко зазначив, що білоруси задоволені поверненням Леоніда Кучми до активної роботи у Мінську.
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Другий Президент назвав тристоронню контактну групу за участі України Росії та ОБСЄ головним переговорним майданчиком щодо Донбасу.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що територією України у Мінську торгувати ніхто не збирається.