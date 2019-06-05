Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

ТКГ по Донбасу відновила роботу в Мінську

У  Мінську поновила роботу тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Офіційний Київ у ній знову представляє другий президент України Леонід Кучма, який у жовтні оголосив про вихід із Мінського процесу. Але 3 червня він прийняв пропозицію Володимира Зеленського знову очолити українську делегацію в білоруській столиці.

Напередодні засідання тристоронньої групи Леонід Кучма зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Лукашенко зазначив, що білоруси задоволені поверненням Леоніда Кучми до активної роботи у Мінську.

Читайте: Переговори у Мінську: Кучма пояснив, чому повернувся

Другий Президент назвав тристоронню контактну групу за участі України Росії та ОБСЄ головним переговорним майданчиком щодо Донбасу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що територією України у Мінську торгувати ніхто не збирається.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ТКГ домовилася розробити новий механізм перемир’я на Донбасі
Курс України і переговори з РФ: про що Зеленський говорив у Брюсселі
Засідання ТКГ 5 червня: про що говоритиме Кучма в Мінську
Переговори у Мінську: хто замінить Геращенко у ТКГ
В України з’явився шанс на переговорах у Мінську – Гордон
Вакарчук назвав дві причини, чому не можна міняти формат переговорів з Росією
Кучма повертається у ТКГ: чому та який його внесок у Мінський процес
Переговори у Мінську: Кучма пояснив, чому повернувся

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка