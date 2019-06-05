ТКГ по Донбасу відновила роботу в Мінську

У Мінську поновила роботу тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Офіційний Київ у ній знову представляє другий президент України Леонід Кучма, який у жовтні оголосив про вихід із Мінського процесу. Але 3 червня він прийняв пропозицію Володимира Зеленського знову очолити українську делегацію в білоруській столиці.

Напередодні засідання тристоронньої групи Леонід Кучма зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Лукашенко зазначив, що білоруси задоволені поверненням Леоніда Кучми до активної роботи у Мінську.

Читайте: Переговори у Мінську: Кучма пояснив, чому повернувся

Другий Президент назвав тристоронню контактну групу за участі України Росії та ОБСЄ головним переговорним майданчиком щодо Донбасу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що територією України у Мінську торгувати ніхто не збирається.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.