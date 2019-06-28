Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції та запустив флешмоб присвячений головній книзі країни.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до співгромадян із привіданнями у День Конституції.

Він закликав українців знати, а головне – поважати і дотримуватися Конституцію країни.

– Я дуже хочу, щоб ми любили День Конституції не лише тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички. Тому давайте всі собі пообіцяємо – знати нашу Конституцію, а головне дотримуватися і поважати, – зазначив президент.

Також Володимир Зеленський оголосив флешмоб – записати коротке відео та розповісти про одну зі статей Конституції України.

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– Почну із себе. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 3 Конституції України. Приєднуйся до нашого флешмобу. Хештег – моя_улюблена_стаття, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, День Конституції в Україні щорічно відзначається 28 червня. Саме в цей день в 1996 році Верховна Рада повністю підготувала Конституцію незалежної України.