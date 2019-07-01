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Факти / Україна

Бронеавтомобіль Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ

Броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8 прийняли на озброєння ЗСУ.

Барс-8

ЗСУ прийняли на озброєння багатоцільовий тактичний броньований автомобіль підвищеної прохідності Барс-8, державні випробування якого тривали близько двох років.

Відповідний наказ Міністерства оборони з’явився перед Днем Конституції України.

Бронеавтомобіль розробили з урахуванням світових стандартів і відповідно до вимог Збройних сил.

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Барс-8 оснащений шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4, 6,7-літровим турбодизелем двигуном Cummins, системою забезпечення життєдіяльності екіпажу і балістичним захистом стандарту STANAG 4569 Level 2.

На бронеавтомобіль можна встановити системи маскування і пуску димових гранат, а також прилади нічного і денного спостереження, засоби зв’язку і навігації.

Барс-8 став другим бронеавтомобілем в Україні, якому вдалося пройти державні випробування.

До слова, міністр оборони Степан Полторак заявив, що ракетний комплекс Нептун можуть прийняти на озброєння до кінця 2019 року.

Фото: Автоцентр

Джерело: Інтерфакс-Україна

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