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Факты / Украина

Бронеавтомобиль Барс-8 приняли на вооружение ВСУ

Бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение ВСУ.

Барс-8

ВСУ приняли на вооружение многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8, государственные испытания которого длились около двух лет.

Соответствующий приказ Министерства обороны появился перед Днем Конституции Украины.

Бронеавтомобиль разработали с учетом мировых стандартов и в соответствии с требованиями Вооруженных сил.

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Барс-8 оснащен шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4, 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, системой обеспечения жизнедеятельности экипажа и баллистической защитой стандарта STANAG 4569 Level 2.

На бронеавтомобиль можно установить системы маскировки и пуска дымовых гранат, а также приборы ночного и дневного наблюдения, средства связи и навигации.

Барс-8 стал вторым бронеавтомобилем в Украине, которому удалось пройти государственные испытания.

К слову, министр обороны Степан Полторак заявил, что ракетный комплекс Нептун могут принять на вооружение до конца 2019 года.

Фото: Автоцентр

Источник: Интерфакс-Украина

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