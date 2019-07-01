У липні на українців чекає спекотна погода, температура повітря триматиметься на рівні +30 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у липні буде на рівні 20-24,5° тепла, у гірських районах 16-17°. Це на 1,1-2,5° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 40-105 мм, у Карпатському регіоні 108-195 мм.

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Народний синоптик Леонід Горбань впевнений, що перша половина липня буде дуже спекотною, похолодання прийде 18-20 липня. Стовпчики термометрів опустяться до 19-24 градусів, вночі – до 14-18 градусів.

Його принесуть дощі з грозами, однак похолодання буде короткочасним. Вже з 22 липня повернеться спека, 30-35 градусів протримається до кінця місяця.

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