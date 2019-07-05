У флешмобі Я знаю героя, започаткованому у червні Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ), взяли участь вже понад 100 користувачів. Вони розповіли історії про людей, які – попри обставини – війну та окупацію – знаходять у собі сили адаптуватися до нового життя та інтегруватися у нові для себе спільноти, або ж більше – навіть займатися громадською та волонтерською діяльністю.

Прочитати всі ці історії можна в спеціальному розділі сайту проекту Герої наших сердець. Організатори флешмобу закликають українців брати приклад із людей, котрі залишають свої розповіді на сайті. Зробити це може кожен, скориставшись формою.

Більшість історій присвячено долі переселенців з тимчасово окупованої частини Донбасу чи з Криму, які активно та продуктивно інтегруються в нові громади – створюють громадські об’єднання, які допомагають іншим, засновують нову справу або ж відкривають простори для взаємодії неподалік від лінії розмежування. Також є чимало й історій про українських воїнів та волонтерів, про письменників, які змушені були покинути свій дім, однак залишаються творчо активними, і навіть про дітей, які допомагають іншим. Вашій увазі лише декілька таких історій:

Людмила Чаплигіна – переселенка з Крима, яка мусила покинути півострів у поважному віці – їй вже понад 70 років. Вона покинула у Криму не лише бізнес – фітнес-клуб, але й доньку. На новому місці, у Кам’янці-Подільському, вона не лише веде фітнес-уроки для людей старшого покоління, але й допомагає іншим переселенцям із оформленням грантів. Крім цього, вона займається мистецтвом плейбек-театру.

Катерина Нечаєва мало не з перших днів Майдану, а потім і з початку війни, займається волонтерською діяльністю. Вона створила БФ ВІЛЬНІі-ЮА, організувала навколо себе величезну кількість людей у потужний волонтерський рух, якому довіряють і ті, хто допомагає, і ті, до кого надходить допомога.

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Дар’я Касьянова з перших днів війни на повну включилася у справу порятунку мирних жителів: передусім, допомагала евакуювати дітей з інтернатних закладів, сиріт, позбавлених батьківської опіки. Загалом, завдяки їй евакуйовано 40 тисяч людей, з них – 12 тисяч дітей, у тому числі з інтернатів Донецької області.

Наталя Сосницька відкрила креативний простір у Костянтинівці – невеликому містечку на Донеччині, надихнувшись досвідом Краматорська. Тепер туди приходять молоді люди та підлітки, спілкуються між собою, разом реалізують різноманітні культурні, мистецькі та соціальні проекти. Це перший подібний заклад у місті.

З рештою історій від користувачів можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, флешмоб Я знаю героя є продовженням соціально-інформаційного проекту Герої наших сердець, нещодавно започаткованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).

У центрі проекту – зафіксовані у відеосюжетах реальні історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму. Але вони обрали не шлях зневіри. Вони вже сьогодні змінюють історію свого життя і країни, й крок за кроком будують мирне майбутнє.