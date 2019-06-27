В Україні стартує флешмоб #Я_Знаю_Героя , який є продовженням проекту Герої наших сердець.

Флешмоб #Я_Знаю_Героя покликаний показати, що в Україні є багато людей, які попри обставини – війну та окупацію – знаходять у собі сили не лише жити далі, але й допомагати іншим, безкорисливо творити, займатися громадською та волонтерською діяльністю.

Написати таку історію про своїх знайомих, друзів та близьких, або ж – публічних людей, якими ви захоплюєтеся – можна тут. Після премодерації історія з’явиться у відповідному розділі сайту.

– Якщо ви знайомі з людьми, які варті того, щоби стати частиною цього проекту, надсилайте їхні історії нам, а ми розповімо про них усій Україні”, – закликає міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

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До речі, цей флешмоб є продовженням соціально-інформаційного проекту Герої наших сердець, нещодавно започаткованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.