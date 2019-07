Президент Європейської Ради Дональд Туск побував на Донбасі, після чого заявив, що місцеві жителі опинилися в пастці війни Росії.

Він відвідав Станицю Луганську разом з президентом Володимиром Зеленським.

Під час візиту на Донбас президент Євроради також провів зустрічі зі спостерігачами ОБСЄ, гуманітарними організаціями і військовими ЗСУ.

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b

— Donald Tusk (@eucopresident) 7 июля 2019 г.