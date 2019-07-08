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Факти / Україна

Люди в пастці війни РФ – Туск про візит на Донбас

Президент Євроради Дональд Туск заявив, що війна на Донбасі несе гуманітарні наслідки для місцевих жителів.

Дональд Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск побував на Донбасі, після чого заявив, що місцеві жителі опинилися в пастці війни Росії.

Він відвідав Станицю Луганську разом з президентом Володимиром Зеленським.

– Трагедія на сході України триває, з гуманітарними наслідками для місцевих жителів, що опинилися в пастці війни Росії, – повідомив Туск.

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Під час візиту на Донбас президент Євроради також провів зустрічі зі спостерігачами ОБСЄ, гуманітарними організаціями і військовими ЗСУ.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що роботу щодо відновлення територій Донбасу і завершення війни потрібно вести паралельно.

Джерело: Дональд Туск

Фото: Володимир Зеленський

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