Об’єднання Самопоміч має на меті впровадити в українську політику принципи християнської моралі та покращити умови проживання українців шляхом зміцнення економіки.

Програма партії Самопоміч пердбачає змінимо економічної політики за принципом дерегуляція бізнесу та залучення іноземних інвестицій. Андрій Садовий вважає за потрібне перевести усі державні послуги на електронні сервіси, задля уникнення корупції.

Головними точками зростання політик бачить інновації ІТ, креативні індустрії, АПК та машинобудування, ВПК.

– Відновимо авіабудування та роботу внутрішніх аеропортів, розвинемо внутрішні авіаперевезення та створимо національного лоукост-перевізника, – зазначили члени партії у своїй програмі.

Політсила хоче підсилити виробництво громадського електротранспорту через часткову компенсацію кредитів, вигідні лізингові програми.

– Ліквідуємо економічні підрозділи прокуратури, поліції, СБУ та податкову міліцію та створимо несиловий аналітичний орган (фінансову поліцію), що розслідуватиме злочини у сфері публічних фінансів, – підкреслюють у партії.

Самопоміч хоче запровадити прозорий бюджет і справедливі податки, зміцнити обороноздатність та повернути окуповані території. Політсила вважає, що потрібно надати більше влади місцевому самоврядуванню.

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Партія Самопоміч Андрія Садового: програма

Партія хоче закріпити у Конституції такі зміни:

вибори до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками;

ліквідацію ОДА і РДА;

зменшення кількості депутатів парламенту до 300;

скасування депутатської недоторканності.

– Зробимо ціну на газ для населення справедливою через збільшення власного видобутку та усунемо монополії з ринків газу, нафти, вугілля, нафтопродуктів та електроенергії, щоб кожен учасник ринку мав не більше 10%, – зазначають політики.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, до парламенту можуть пройти п’ять партій.