Віце-прем’єр-міністр України та керівник координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон заявив про успішне впровадження ринку електроенергії в Україні.

Віце-прем’єр-міністр України, керівник координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон проінформував про успішний старт ключової енергореформи.

– Ринок електричної енергії запустився! Сьогодні відбулися перші торги на ринку “на добу вперед”. Вітаю команду ДП Оператор ринку, НЕК Укренерго, Ощадбанк, Андрія Пишного та Ігоря Насалика з вдалим впровадженням важливої для України реформи, – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Кістіон окремо відзначив, що в новому ринку ціна електроенергії для населення залишиться незмінною.

– Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною – в середньому 1,08 грн за кВт, – підкреслив він.

На новому біржовому сегменті оптового ринку е/е в неділю відбулися перші торги з продажу е/е на наступну добу у Києві. На торгах продавалися обсяги, необхідні для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами та прогнозованими обсягами споживання протягом наступних після дня торгів діб.

Як повідомляється на сайті держпідприємства Оператор ринку, що відповідає за функціонування РСВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), в торговій зоні Об’єднана енергосистема України продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1 594,188 грн за МВт-год.

Держпідприємство Оператор ринку опублікувало граничні ціни (prices cap) на сегменти нової моделі оптового ринку е/е – ринку “на добу вперед” і внутрішньодобовому ринку. У період мінімального навантаження (з 00:00 по 08:00 і 23:00 за 24:00) гранична ціна склала 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), у період максимального навантаження (з 08:00 до 23: 00) – 2 048,23 грн за МВт (без ПДВ).

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У липні 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону про ринок електроенергії, ухваленого в квітні 2017 року.

Передбачається перехід від роботи за моделлю єдиного покупця до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де буде розраховуватися різниця між прогнозованим і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку “на добу вперед” і внутрішньодобовому ринку (на ньому закуповується е/е на найближчі години).

Введення нового конкурентного ринку електроенергії є честю міжнародних зобов’язань України щодо імплементації положень Третього енергопакету Евросюзу.

Нагадаємо, Міжнародна організація USAID рекомендує запускати новий ринок електроенергії у безпечному режимі.