За даними американського ділового журналу Forbes, запуск ринку електроенергії в Україні дозволить залучити інвестиції в сектор та збільшити експорт енергоносіїв в ЄС.

Енергетичний ринок України був неефективним і отруєним корупцією, а це створювало значні труднощі для припливу інвестицій. З введенням нового енергоринку ситуація зміниться, пише Forbes.

В Україні є низка проблем в енергосекторі: інфраструктура старіє, вона гостро потребує обслуговування і оновлення. Система, що існувала до реформи, не сприяла залученню інвестицій в країну.

Два роки тому український парламент ухвалив закон, який передбачає нову модель ринку електроенергії, аналогічну тій, яка використовується країнами-членами ЄС. Це дозволить інтегрувати енергосистему України в ENTSO-E – благо енергетичної безпеки України.

Реформа ринку електроенергії допоможе збільшити інвестиції в сектор. Згідно з оцінкою Українського інституту майбутнього, генеруючі компанії зможуть залучити в 11,5 раз більше інвестицій порівняно зі сценарієм, якщо реформи не буде.

Енергетичні реформи та інвестиції призведуть до збільшення експорту українських енергоносіїв в ЄС. Обсяг експорту може вирости до 25 млрд кВт-год у 2030 році порівняно з сьогоднішніми 5 млрд кВт-год. Це збільшить доходи від експорту електроенергії до $1,5 млрд.

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Синхронізація з ENTSO-E також посилить конкуренцію на внутрішньому ринку електроенергії та змусить компанії боротися за внутрішніх споживачів, пропонуючи кращі ціни та якість обслуговування.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону про ринок електричної енергії, ухваленого в 2017 році. За словами директора ДП Оператор ринку Володимира Євдокимова, результати перших торгів свідчать про успішний старт енергореформи. Народний депутат Сергій Сажко зазначив, що після старту реформи енергетика України нарешті припинила працювати в ручному режимі.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України та керівник координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон заявив про успішне впровадження ринку електроенергії в Україні.

Джерело: Forbes