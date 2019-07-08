У рамках саміту Україна-ЄС, який відкрився 8 липня у Києві, підписано п’ять документів про співпрацю.

На саміті Україна-ЄС у Києві підписали угоду про фінансування другої фази проекту U-LEAD, тобто залучення коштів ЄС для реалізації реформи децентралізації в Україні. Загальний внесок Євросоюзу в рамках цієї угоди складає €40 млн.

Друга угода – про фінансування заходів із підтримки ключових реформ в Україні та імплементації положень Угоди про асоціацію у частині, що стосується зони вільної торгівлі (ЗВТ). Загальний внесок ЄС – € 44 млн.

Третя угода – про фінансування другої фази Антикорупційної ініціативи із загальним бюджетом € 22,9 млн. Проект спрямований на посилення незалежності та ефективності антикорупційних установ.

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Четверта угода – про підтримку громадянського суспільства і культури. Передбачає залучення коштів ЄС в розмірі € 10 млн.

П’ятий документ – додаткова угода про внесення змін до Угоди про фінансування програми підтримки ЄС для сходу України на виділення додаткових €10 млн. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування всіх заходів у рамках угоди становитиме €60 млн.

Нагадаємо, 8 липня у Києві розпочався 21-й саміт Україна-ЄС.