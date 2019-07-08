PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Саміт Україна-ЄС: сторони підписали п’ять угод про співпрацю

У рамках саміту Україна-ЄС, який відкрився 8 липня у Києві, підписано п’ять документів про співпрацю.

Саміт Україна-ЄС

На саміті Україна-ЄС у Києві підписали угоду про фінансування другої фази проекту U-LEAD, тобто залучення коштів ЄС для реалізації реформи децентралізації в Україні. Загальний внесок Євросоюзу в рамках цієї угоди складає €40 млн.

Друга угода – про фінансування заходів із підтримки ключових реформ в Україні та імплементації положень Угоди про асоціацію у частині, що стосується зони вільної торгівлі (ЗВТ). Загальний внесок ЄС – € 44 млн.

Третя угода – про фінансування другої фази Антикорупційної ініціативи із загальним бюджетом € 22,9 млн. Проект спрямований на посилення незалежності та ефективності антикорупційних установ.

Читайте: Віце-прем’єра Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт Україна-ЄС

Четверта угода – про підтримку громадянського суспільства і культури. Передбачає залучення коштів ЄС в розмірі € 10 млн.

П’ятий документ – додаткова угода про внесення змін до Угоди про фінансування програми підтримки ЄС для сходу України на виділення додаткових €10 млн. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування всіх заходів у рамках угоди становитиме €60 млн.

Нагадаємо, 8 липня у Києві розпочався 21-й саміт Україна-ЄС.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Понад 100 млн євро і санкції проти Росії. Результати саміту Україна – ЄС
Прес-служба Гройсмана пояснила, чому Климпуш-Цинцадзе не пустили на саміт з ЄС
Україна хоче вирішити газове питання з Росією у вересні – Зеленський
Санкції, війна і ВАКС: 8 тез із виступу Зеленського на саміті Україна-ЄС
Мінські угоди та російські паспорти на Донбасі: Туск висловив позицію ЄС
Угода про Асоціацію, Донбас та Азовське море – у Києві стартує саміт Україна-ЄС
Саміт Україна-ЄС у Києві: Зеленський та Юнкер домовились про дату
У Києві планується саміт Україна-ЄС – дата
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка