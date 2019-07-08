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Факти / Україна

Зеленський про Донбас: Сподіваюся, через рік війни не буде

Володимир Зеленський сподівається, що війну на Донбасі вдасться завершити протягом року.

Зеленський на передовій

Володимир Зеленський сподівається, що війна на Донбасі завершиться протягом року. Про це президент України заявив за підсумками саміту Україна-ЄС 8 липня у Києві.

За словами українського лідера, Київ запропонував, щоб Мінські переговори продовжилися.

– Я хочу сподіватися, що через рік у нас вже не буде цієї війни, – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що сторони на Донбасі поступово рухаються до стійкого припинення вогню.

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Також Зеленський повідомив, що українська сторона очікує демонтажу фортифікаційних споруд із окупованої території для початку відновлювальних робіт мосту біля Станиці Луганської.

До слова, Факти ICTV зібрали головні тези з виступу Зеленського за підсумками саміту Україна-ЄС.

Джерело: УНІАН

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