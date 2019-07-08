Володимир Зеленський сподівається, що війну на Донбасі вдасться завершити протягом року.

Володимир Зеленський сподівається, що війна на Донбасі завершиться протягом року. Про це президент України заявив за підсумками саміту Україна-ЄС 8 липня у Києві.

За словами українського лідера, Київ запропонував, щоб Мінські переговори продовжилися.

– Я хочу сподіватися, що через рік у нас вже не буде цієї війни, – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що сторони на Донбасі поступово рухаються до стійкого припинення вогню.

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Також Зеленський повідомив, що українська сторона очікує демонтажу фортифікаційних споруд із окупованої території для початку відновлювальних робіт мосту біля Станиці Луганської.

До слова, Факти ICTV зібрали головні тези з виступу Зеленського за підсумками саміту Україна-ЄС.