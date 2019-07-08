Владимир Зеленский в своем выступлении по итогам саммита Украина-ЕС говорил о европейском будущем, санкциях против России и путях завершения войны на Донбассе.

Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве сделал ряд важных заявлений о европейском будущем нашей страны и ситуации с войной на Донбассе.

Факты ICTV собрали главные тезисы из выступления президента Украины.

Зеленский предложил европейским партнерам провести совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, чтобы выйти на новый уровень.

Президент Украины поблагодарил ЕС за готовность выделить Украине второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере €500 млн.

Зеленский анонсировал полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда 5 сентября.

Украинский лидер заявил, что секторальные и крымские санкции ЕС против России будут продлены на 12 и 6 месяцев соответственно.

Глава украинского государства считает, что закончить войну на Донбассе возможно только путем мирных переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что за год война на Донбассе завершится:

– Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны.

Украинский лидер сообщил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с оккупированной территории для начала восстановительных работ моста возле Станицы Луганской.

Президент Украины заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита российского газа по территории Украины

Напомним, в рамках саммита Украина-ЕС, который открылся 8 июля в Киеве, были подписаны пять документов о сотрудничестве.