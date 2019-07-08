PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Санкции, война и ВАКС: 8 тезисов из выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС

Владимир Зеленский в своем выступлении по итогам саммита Украина-ЕС говорил о европейском будущем, санкциях против России и путях завершения войны на Донбассе.

Санкции, война и ВАКС: 8 тезисов из выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС

Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве сделал ряд важных заявлений о европейском будущем нашей страны и ситуации с войной на Донбассе.

Факты ICTV собрали главные тезисы из выступления президента Украины.

  • Зеленский предложил европейским партнерам провести совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, чтобы выйти на новый уровень.
  • Президент Украины поблагодарил ЕС за готовность выделить Украине второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере €500 млн.
  • Зеленский анонсировал полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда 5 сентября.
  • Украинский лидер заявил, что секторальные и крымские санкции ЕС против России будут продлены на 12 и 6 месяцев соответственно.
  • Глава украинского государства считает, что закончить войну на Донбассе возможно только путем мирных переговоров.

Читайте: Зеленский внесет в Раду законопроект о люстрации президента и депутатов

  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что за год война на Донбассе завершится:

– Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны.

  • Украинский лидер сообщил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений с оккупированной территории для начала восстановительных работ моста возле Станицы Луганской.
  • Президент Украины заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита российского газа по территории Украины уже в сентябре.

Напомним, в рамках саммита Украина-ЕС, который открылся 8 июля в Киеве, были подписаны пять документов о сотрудничестве.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина хочет решить газовый вопрос с Россией в сентябре – Зеленский
Скандал вокруг телемоста: NewsOne предложил Зеленскому встретиться
Минские соглашения и российские паспорта на Донбассе: Туск выразил позицию ЕС
Санкции ЕС против России будут продлены – Зеленский
Саммит Украина-ЕС: стороны подписали пять соглашений
Антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября – Зеленский
Лукашенко поддержал встречу Зеленского с Путиным в Минске
Нужно поговорить. Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка