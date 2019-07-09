Касаційний цивільний суд, що знаходиться у складі Верховного суду України, дійшов рішення, що можна визначати розмір зарплати у гривні і зазначити її еквівалент у валюті.

Судді Третьої судової палати Касаційного цивільного суду дійшли рішення, що визначення заробітної плати у гривні із зазначенням її еквіваленту у валюті не суперечить Цивільному кодексу.

Законом передбачено здійснення платежів у національній валюті, проте не існує заборони на розрахунок виплати в іноземній валюті.

У справі, яку розглядав суд, у трудовому договорі передбачається розрахунок заробітної плати із застосуванням обмінного курсу євро на день платежу.

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У Верховному суді назвали безпідставними доводи про те, що через додаткову угоду компанія порушує податковий кодекс, адже алгоритм нарахування заробітної плати не змінився.

До слова, Апеляційний суд визнав незаконною постанову Кабміну про підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.