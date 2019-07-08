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Факти / Україна / Політика

Позачергові вибори в Раду: ставки букмекерів

Букмекерські контори продовжують приймати ставки на позачергові парламентські вибори 2019.

Позачергові вибори в Раду: ставки букмекерів

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Букмекерські контори приймають ставки на вибори 2019.

Так, за прогнозами однієї з контор продовжує лідирувати партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що вона набере більше 41% голосів становить 1,87. На другому місці залишається Опозиційна платформа За життя з таким же коефіцієнтом, але з ймовірністю набрати 13,5% підтримки.

Шанси пройти до парламенту є у Європейської солідарності та Батьківщина з коефіцієнтом 1,75 та 1,95. У партії Голос також є можливість подолати бар’єр 7,5% і пройти до парламенту.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Ще одна велика букмекерська контора дає дещо інші ставки. Так, на першому місці продовжує залишатися партія Слуга народу. А от коефіцієнт на те, що у Опозиційної платформи За життя є шанс набрати більше 12,5% голосів, становить 1,60.

Однакові шанси на виборах до Верховної Ради 2019 мають партії Голос, Батьківщина та Європейська платформа. Коефіцієнт на те, що їм вдасться подолати бар’єр 7,5%, становить 1,75.

Раніше Факти ICTV публікували список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.

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