Скасований телеміст Україна – Росія відбудеться на російському каналі.
Телеміст Україна – Росія пройде в п’ятницю на російському каналі Росія-1.
– Сьогодні вранці дивився, що він в п’ятницю відбудеться на російському телебаченні, – заявив власник телеканалу NewsOne Тарас Козак на зустрічі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.
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Згідно з телепрограмою, шоу Треба поговорити покажуть у п’ятницю, 12 липня, о 18.00.
Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.
Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.
Фото: epravda
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