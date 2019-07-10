PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Телеміст Україна – Росія проведуть на росТБ

Скасований телеміст Україна – Росія відбудеться на російському каналі.

Телеміст Україна – Росія проведуть на росТБ

Телеміст Україна – Росія пройде в п’ятницю на російському каналі Росія-1.

– Сьогодні вранці дивився, що він в п’ятницю відбудеться на російському телебаченні, – заявив власник телеканалу NewsOne Тарас Козак на зустрічі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

ЧитайтеСкандальний телеміст: Нацрада перевірить телеканал NewsОne

Згідно з телепрограмою, шоу Треба поговорити покажуть у п’ятницю, 12 липня, о 18.00.

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Фото: epravda

Джерело: Интерфакс

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Інститут російської мови в Україні може створити проблеми Путіну – історик Снайдер
Путін мав таємні домовленості з Обамою щодо України
Саміт щодо Донбасу: що відповіла РФ на пропозицію Зеленського
Пропозицію Зеленського щодо переговорів розглянуть – Пєсков
Санкції і штраф – що загрожує за трансляцію телемосту з РФ
Позбавити ліцензії антиукраїнські ЗМІ – Парубій звернувся до Нацради через телеміст з РФ
Інформаційно-психологічна операція – реакція українців на телеміст з РФ
Путін вимагає скасувати указ Порошенка про “блокаду” Донбасу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка