Скасований телеміст Україна – Росія відбудеться на російському каналі.

Телеміст Україна – Росія пройде в п’ятницю на російському каналі Росія-1.

– Сьогодні вранці дивився, що він в п’ятницю відбудеться на російському телебаченні, – заявив власник телеканалу NewsOne Тарас Козак на зустрічі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

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Згідно з телепрограмою, шоу Треба поговорити покажуть у п’ятницю, 12 липня, о 18.00.

Нагадаємо, російський телеканал Россия 24 анонсував проведення телемосту Треба поговорити з Україною спільно з NewsOne.

Пізніше телеканал NewsOne повідомив про скасування телемарафону через погрози журналістам.

Фото: epravda