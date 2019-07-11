Президент України Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію чиновників, які були при владі з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. Що таке люстрація, хто підпадає під закон і кого хочуть в нього додати – в матеріалі Факти ICTV.

Люстрація в Україні передбачає законодавчі обмеження, які вводяться після зміни влади. Це робиться для того, щоб обмежити права прихильників колишнього керівництва.

Процедура люстрації описана в законі України № 1682-VII Про очищення влади.

Закон або рішення суду може заборонити окремим фізичним особам займати певні посади (крім виборних посад – Ред.) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

За законом Про очищення влади під люстрацію підпадають такі українські чиновники:

1. Прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр, а також міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну, голова НБУ, голова Антимонопольного комітету, голова Фонду державного майна, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення, їх перші заступники, заступники.

2. Генеральний прокурор, голова СБУ, голова Служби зовнішньої розвідки, начальник Управління державної охорони України, керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і/або митну політику, керівник податкової міліції, керівник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перші заступники, заступники.

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3. Військові посадові особи ЗСУ та інші утворені відповідно до законів України військові формування, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації.

4. Члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійні судді, голови Державної судової адміністрації України, їх перші заступники, заступники.

5. Голови Адміністрації президента, керівника Державного управління справами, керівник Секретаріату Кабміну, керівник Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перші заступники, заступники.

Кого запропонували додати до списку люстрації

Володимир Зеленський запропонував додати в цей список президента України, народних депутатів, голову Верховної ради, членів уряду, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган зазначила, що під люстрацію підпадають і ті люди, які знаходяться зараз в команді Зеленського.

Олександр Данилюк з 25 вересня 2015 року – заступник глави Адміністрації президента України. З 14 квітня 2016 по 7 червня 2018 року обіймав посаду міністра фінансів.

З 28 травня 2019 року призначений секретарем РНБО України. З 19 червня 2019 року – керівник Національного координаційного центру кібербезпеки.

Айварас Абромавичюс в грудні 2014 року обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України. 12 червня 2019 року Володимир Зеленський призначив його членом Наглядової ради Державного концерну Укроборонпром.

Руслан Рябошапка з березня 2014 року працював заступником міністра юстиції.

З 21 травня 2019 року призначений заступником керівника Офісу президента України Володимира Зеленського та відповідає за правовий блок і відносини президента з судами. Є членом РНБО.

Владислав Бухарєв з липня по жовтень 2014 року обіймав посаду офіцера з особливих доручень голови СБУ і був депутатом Верховної Ради.

З 11 червня 2019 року – голова Служби зовнішньої розвідки України.

Представник президента у Верховній Раді України Руслан Стефанчук заявив, що члени його команди Айварас Абромавичюс Олександр Данилюк і Вадим Пристайко також пройдуть через люстрацію в разі прийняття відповідного закону.

Нагадаємо, 4 липня активісти влаштували під Конституційним судом пікет проти скасування закону про люстрацію.