Верховна Рада голосами 230 нардепів ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками. Факти ICTV пропонують подивитися, як голосували парламентарі.

Виборчий кодекс з відкритими списками у другому читанні та в цілому підтримали 230 народних обранців, вісім були проти.

Ще дев’ять нардепів утрималися і 44 не голосували.

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Голосування за фракціями:

БПП – 67 за, двоє проти, двоє утрималися та 16 не голосували;

Народний фронт – 43 за, один проти, четверо утрималися і 10 не голосували;

Опозиційний блок – 20 за, один проти та шість не голосували;

Самопоміч – 25 за;

Група Партія Відродження – два за, один проти, двоє утрималися і четверо не голосували;

Батьківщина – 14 за;

Радикальна партія Олега Ляшка – 17 за;

Група Воля народу – двоє за, один проти і двоє не голосували;

позафракційні – 40 за, двоє проти, один утримався і шестеро не голосували.





































Виборчий кодекс: як голосували нардепи (СПИСОК) / 9 фотографий

Нагадаємо, 11 липня народні депутати підтримали Виборчий кодекс з відкритими списками, який почне діяти з 1 грудня 2023 року.