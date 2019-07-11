Верховна Рада голосами 230 нардепів ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками. Факти ICTV пропонують подивитися, як голосували парламентарі.
Виборчий кодекс з відкритими списками у другому читанні та в цілому підтримали 230 народних обранців, вісім були проти.
Ще дев’ять нардепів утрималися і 44 не голосували.
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Голосування за фракціями:
- БПП – 67 за, двоє проти, двоє утрималися та 16 не голосували;
- Народний фронт – 43 за, один проти, четверо утрималися і 10 не голосували;
- Опозиційний блок – 20 за, один проти та шість не голосували;
- Самопоміч – 25 за;
- Група Партія Відродження – два за, один проти, двоє утрималися і четверо не голосували;
- Батьківщина – 14 за;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 17 за;
- Група Воля народу – двоє за, один проти і двоє не голосували;
- позафракційні – 40 за, двоє проти, один утримався і шестеро не голосували.
Виборчий кодекс: як голосували нардепи (СПИСОК) / 9 фотографий
Нагадаємо, 11 липня народні депутати підтримали Виборчий кодекс з відкритими списками, який почне діяти з 1 грудня 2023 року.