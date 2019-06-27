Парламентські вибори 2019 року все ближче, а серед 3 тис. мажоритарників виявляють все більше сумнівних кандидатів. Колишні регіонали, фігуранти корупційних розслідувань та родичі депутатів часів Януковича – у матеріалі Фактів ICTV.

Парламентські вибори 2019 відбудуться вже 21 липня. 20 червня Центральна виборча комісія завершила прийом документів у кандидатів в народні депутати. Бажання виявили понад 3 тис. осіб. Втім, серед них не тільки нові обличчя та реформатори, а й місцеві олігархи, колишні регіонали та кандидати з сумнівною репутацією.

Факти ICTV проаналізували, хто збирається отримати мандат на парламентських виборах 2019 року.

Вінницька область

На окрузі №18 у народні депутати балотується ректор Вінницького аграрного університету Григорій Калетнік. Це не перший його похід у політику. Тричі був народним депутатом, причому з 2006 року – від Партії регіонів.

Його син Ігор Калетнік у 2010-2012 роках за Януковича був головою Митної служби, потім першим заступником голови Верховної Ради, а у 2014 році, згідно з даними Нацбюро розслідувань, вилетів до РФ і був оголошений у розшук.

Волинська область

Волинський бізнесмен Сергій Мартиняк вже двічі проходив у парламент від округу №20 – у 2012 і 2014 роках. За даними руху Чесно, фігурує у декількох антикорупційних розслідуваннях. Зокрема, справи стосуються махінацій з тендерами, незадекларованої вілли в Іспанії та ухиляння від сплати податків за часів Януковича.

За даними ЗМІ – входить в трійку найбагатших нардепів VIII скликання. Його прибутки зросли з 30 млн грн у 2015 році до 217 млн грн у 2018 році.

Дніпропетровська область

Самовисуванець на окрузі №36 Артур Мартовицький – чинний народний депутат. Вже двічі обирався в Раду від свого округу. Екс-регіонал, а нині член Опозиційного блоку. З 2007 року працював у компанії ДТЕК, а у 2010-му очолив ДТЕК Павлоградвугілля, який видобував близько 20% всього обсягу вугілля країни.

Голосував проти закону Про деокупацію Донбасу та змін до Конституції щодо руху на ЄС та НАТО. Утримався від голосування під час ухвалення законів Про корупцію та Про люстрацію.

Донецька область

На окрузі №47, що у Слов’янську, висувається чинний депутат від Опозиційної платформи Юрій Солод. У 2014 році він вже обирався на цьому окрузі.

Солод – чоловік колишньої міністра соціальної політики Наталі Королевської. За даними руху Чесно, фігурує у справах, пов’язаних з незаконним експортом кольорових металів до Європи, незадекларованим майном і махінаціями із закупівлями у сфері вугільної промисловості.

А на окрузі №49 балотується екс-регіонал, а нині голова політради Опозиційного блоку Борис Колесніков. За оцінками різних видань, входить в 100 найбагатших людей України.

Очолював Міністерство інфраструктури в уряді Миколи Азарова, у Партії регіонів був головою політради. Його називали одним з найвпливовіших людей політсили.

Житомирська область

На окрузі №62 висувається Борислав Розенблат, що фігурує у скандальній “бурштиновій справі”, де підозрювався у хабарництві.

У 2017 році НАБУ і САП вручили підозри сімом особам, що були причетні до вимагання хабарів на загальну суму понад $300 тис. Серед підозрюваних опинився і Розенблат. З нього навіть зняли депутатську недоторканість і виключили з партії БПП, втім згодом суд визнав його потерпілим.

А поряд на окрузі №64 у списках мажоритарників з’явився чинний депутат Народного фронту Сергій Пашинський. Рух Чесно зазначає, що він фігурант численних справ, які, зокрема, стосуються фальсифікацій із тендерами, закупівлями за завищеними цінами та навіть рейдерства. У 2014-2016 роках був головою наглядової ради Укроборонпрому.

Наподалік, на окрузі №66, балотується Віталій Журавський, який був радником Віктора Януковича.

Закарпатська область

Андрій Андріїв балотується від округу №68. Втім, в нього вже є три “двійники” – Ігор Андрєєв, Іван Андрїїв та Андрій Андрїїв.

Андріїв – брат міського голови Ужгороду Богдана Андріїва. Той йде у Раду під №10 у списку Опозиційного блоку. Його підозрювали у розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем – 6,5 млн грн під час реставрації пам’ятки архітектури Совине гніздо.

Запорізька область

На окрузі №77 у Запорізькій області висувається ще один колишній регіонал Вячеслав Богуслаєв. Народний депутат останніх чотирьох скликань, а також почесний президент підприємства Мотор Січ (був вимушений звільнитись з посади голови ради директорів через депутатську діяльність).

У 2012 році посів 24 місце у рейтингу найбагатших людей України.

Івано-Франківська область

На окрузі №83 висувається чинний народний депутат та власник комплексу Буковель Олександр Шевченко. Рух Чесно зазначає, що Шевченко – фігурант кількох антикорупційних розслідувань, зокрема щодо захоплення земель під будівництво Буковелю, ремонту доріг за завищеними цінами та махінаціями з бюджетними коштами.

У 2014 році був помічений за підкупом виборців – возив їх в Буковель. Він балотувався у президенти і навіть став третім за кількістю витрат на телевізійну рекламу, заплативши понад 100 млн грн, втім, отримав трохи більше 1% голосів.

Київська область

Володимир Карплюк, колишній мер міста Ірпінь, висувається на окрузі №95. У 2015 році мер Ірпеня задекларував 67 квартир, що стало абсолютним рекордом серед політиків. Він неодноразово фігурував у корупційних скандалах про незаконне заволодіння земельними ділянками, підробку документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Поряд, на окрузі №94, висувається вже колишній член Радикальної партії Ігор Мосійчук. Нардеп зі скандалом вийшов з політсили і тепер балотується як самовисуванець.

Втім, ще у 2015 році тодішній генпрокурор Віктор Шокін ініціював зняття недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука. Зокрема, він представив у парламенті оперативне відео, на якому нардеп отримує гроші від підприємця за сприяння у веденні бізнесу і розповідає про розцінки своєї діяльності.

На окрузі №93 висувається спортсменка та дружина скандального депутата-утікача Олександра Онищенко Ганна Різатдінова. Від цього округу раніше балотувався і сам Онищенко.

Київ

Голова Київської міськадміністрації часів Януковича Олександр Попов висувається на окрузі №212.

Був звільнений з посади у зв’язку з підозрою у причетності до розгону Майдану. Попов самовисуванець, хоча публічно підтримує Опозиційну платформу.

На окрузі №222 зареєстрували кандидатом Вахтангі Убірія. Одеські ЗМІ називали його “смотрящим за Одесою” в часи, коли він був заступником мера міста. Потрапив у скандал, коли погрожував журналістам зброєю. Окрім того, був помічником нардепа від Опоблоку Михайла Скорика.

Кіровоградська область

Мер міста Олександрія Степан Цапюк висувається від Опозиційної платформи За життя на своєму окрузі №103.

Цапюк майже 10 років був у Партії регіонів, очолював Кіровоградське відділення політсили. Був фігурантом кількох місцевих корупційних скандалів, пов’язаних з землею.

Продовження читайте наступному матеріалі – Фігурант справи Гандзюк, кнопкодави та мільярдери: хто йде до Ради по мажоритарці