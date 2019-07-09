Європейський Союз готовий виділити Україні черговий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі €500 млн.

ЄС готовий надати другий транш (€500 млн) Четвертої програми макрофінансової допомоги, щойно будуть виконані відповідні умови. Про це йдеться в тексті декларації сторін за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

З 1 липня Україна запустила новий ринок електроенергії. Ця реформа була однією з ключових умов для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі €500 млн в 2019 році.

У вересні 2018 року представники України та ЄС підписали кредитну угоду про надання Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на €1 млрд і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплені умови виділення цих коштів. Сума в €1 млрд була поділена на два рівних транша, перший з них ЄС перерахував в грудні 2018 року. Отримання другого прогнозувалося на весну 2019 року.

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Основні умови отримання допомоги: закон, що передбачає боротьбу з відмиванням грошей, закон про авторизованого економічного оператора (АЕО), а також функціонування автоматичної системи повірки е-декларацій, виконання закону про ринок електроенергії та ухвалення середньострокового плану реформування податкової та митної служб.

Нагадаємо, за даними американського ділового журналу Forbes, запуск ринку електроенергії в Україні дозволить залучити інвестиції в сектор та збільшити експорт енергоносіїв в ЄС.