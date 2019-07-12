У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який розширює дію закону про люстрацію на президента та народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект №10444, який розширює дію закону про люстрацію.

Читайте: Зеленський пропонує люструвати чиновників, які працювали після Євромайдану

Глава держави запропонував поповнити список президентом, місцевими та народними депутатами України.

На сайті парламенту опублікований текст законопроекту.

Законопроект №10444

Раніше Факти ICTV писали, що таке люстрація, хто підпадає під закон і кого хочуть в нього додати.