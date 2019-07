Під час створення банкноти у розмірі тисячу гривень дизайнери Нацбанку використали піратський шрифт.

Дизайнер Богдан Гдаль повідомив, що дизайнери Нацбанку використали піратсьий шрифт у написі Одна тисяча гривень на звороті.

Дизайнер помітив, що існує невідповідність форм деяких літер шрифту з офіційним – Bickham Script Pro 3, який створений ще 1997 році, а згодом ліцензований компанією Adobe.

До 2016 року шрифт взагалі не мав офіційної кириличної версії.

Якщо до цього хтось користувався цим кириличним шрифтом – то це були тільки піратські видозміни, які автоматично вважаються краденими, адже ліцензія шрифту забороняє будь-яку модифікацію форм літер і їхнє перевидання.

Дизайнер знайшов серію шрифтів з назвою Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, які датовані ще 2005 роком. Їх робила росіянка Олександра Гофман – з’ясувалося, що вона відома як авторка крадених версій шрифтів.

Гофман підписувала шрифти своїм іменем і безкоштовно поширювала без дозволу авторів, а Нацбанк використав саме крадений варіант, на який просто не може мати ліцензії.

В Adobe підтвердили, що до 2016 року не було офіційної кириличної версії шрифту.

На питання, чи буде компанія Adobe вимагати в Національного банку України купити цей шрифт або відшкодувати збитки, Франк (працівник компанії Adobe) відповів:

– Я не можу це коментувати. Щоб усунути цю проблему, мають бути створені абсолютно нові друковані форми банкнот (з ліцензійною версією шрифту, – Ред.), що, ймовірно, не так просто зробити (я ніколи не друкував гроші сам, але можу собі уявити, що це не простий процес). Збиток завдано – якщо у вас є контакти в Національному банку України, можливо, було б добре, щоб вони знали про проблему. Дякую.

Дизайнер Богдан Гдаль зазначив, що такий же шрифт Нацбанк використав у купюрі номіналом 20 грн, яку презентували минулого року.

До слова, банкноту номіналом 1000 грн введуть в обіг в Україні з 25 жовтня 2019 року.