Укрзалізниця ініціювала введення автоматичної індексації тарифів на вантажоперевезення.

Як повідомляє видання Центр транспортних стратегій, представники агробізнесу виступили проти такої ініціативи, оскільки індексація призведе до зростання тарифів, а разом з цим і до здорожчання продукції.

– Таким чином, зернотрейдери закладатимуть ризики по логістиці в закупівельні ціни, а це призведе до зниження рентабельності при виробництві зерна, – заявив глава УЗА Микола Горбачов.

Як зазначає видання, в ТЕП Вертикаль вважають, що іще одне підвищення тарифів на залізничні перевезення призведе до ще більшого відтоку зернових на автомобільний транспорт.

– Збільшення вартості залізничного тарифу – не є збільшенням обсягів перевезення. У нас з минулого року спостерігається вже тенденція до зменшення обсягів зерна, яке перевозиться по залізниці. І якщо зараз буде підвищення, які декларує УЗ на рівні 25%, то буде пряма кореляція на зменшення обсягів і перехід на автомобільний транспорт, – зазначає генеральний директор компанії Олег Бурлаченко.

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Заступник директора з логістики компанії Дельта Вілмар Валерій Ткачов говорить, що підвищення тарифів Укрзалізницею – це удар по багатьом експортоорієнтованим галузям економіки України. Можливе зниження експортних відвантажень, для зернового ринку – це чергове підвищення вартості транспортування зерна залізницею, яке з’їдатиме маржинальність виробництва сільгосппродукції в Україні, і за все заплатить в кінцевому підсумку аграрій.

Як раніше повідомлялося, 1 лютого 2019 на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким змінюються принципи держполітики у сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ Укрзалізниця.

Керівники промислових асоціацій вже написали лист віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем’єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній, голові правління Укрзалізниці Євгену Кравцову і главі Наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунеру про те, що така ініціатива має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.