Ініціатива Укрзалізниці про введення автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення та індекс промислових цін має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій, направленому віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем’єру-міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, голові правління Укрзалізниці Євгену Кравцову і голові Наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунеру.

















Автоматична індексація тарифів на ж/д перевезення порушує антимонопольне законодавство – промисловці / 4 фотографии

Промисловці відзначають, що в період з листопада 2017 по грудень 2018 залізничні витрати всіх вантажовідправників в Україні зросли приблизно на 12 млрд грн, що обумовлено індексацією регульованого тарифу на залізничні перевезення і зростанням вартості використання вагонів власності Укрзалізниці і приватних власників залізничних вагонів.

Багато в чому це викликано збільшенням вартості користування піввагонами власності АТ Укрзалізниця, яка за даними Антимонопольного комітету України володіє 52% робочого парку залізничних вагонів усіх видів, що є ознакою монопольного (домінуючого) становища на ринку залізничних перевезень в 2017-2018 роках.

– Незважаючи на це, 1 лютого 2019 на офіційному сайті Мінінфраструктури оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким фактично змінюються принципи державної політики в сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення, і вводиться автоматична індексація тарифів АТ Укрзалізниця без узгодження з профільними міністерствами та Державною регуляторною службою України. Також опублікований проект наказу про проведення щорічної автоматичної індексації, яким передбачається зростання залізничного тарифу в 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) в 2019 році, – йдеться в листі.

Таким чином, підкреслюють промисловці, очікується зростання регульованого залізничного тарифу на рівні 23% за рік, що оцінково збільшить витрати вантажовідправників на 11,7 млрд грн в щорічному вимірюванні.

Представники асоціацій вважають таке зростання безпрецедентним і впевнені, що це рішення негативно вплине як на роботу вітчизняних виробників, так і на показники операційної роботи самої Укрзалізниці.

Промисловці впевнені, що механізм автоматичної індексації має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

– Автоматична індексація фактично виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє суб’єкту, який має ознаки монопольного становища на ринку залізничних перевезень, необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, – підкреслюється в документі.

Також зазначається, що запропоноване підвищення не враховує як зростання вартості користування вагонів в 2018 році майже в 2 рази (що є складовою загальних витрат на залізничні перевезення), так і збільшення доходів АТ Укрзалізниця від надання в користування її власних вагонів на 4,3 млрд грн або на 7% в загальній сумі доходів Укрзалізниці.

Крім цього, індекс промислових цін як індикатор зміни цін на послуги Укрзалізниці не віддзеркалює об’єктивну структуру витрат підприємства – мінімум 50% витрат становить фонд оплати праці, який не залежить від індексу промислових цін, на нього впливає індекс споживчих цін, який був набагато нижчий в 2018 році, ніж зростання промислових цін.

На думку представників вітчизняної промисловості, рішення матиме негативні наслідки для роботи Укрзалізниці.

– Не проаналізовано вплив запропонованого підвищення на обсяги перевезень Укрзалізниці, особливо з огляду на щорічне падіння обсягу перевезень залізничним транспортом і зростання обсягу перевезень автомобільним транспортом. Тільки в 2018 році Укрзалізниця перевезла на 18 млн тонн менше ніж в 2017 (322 млн тонн проти 340 млн тонн), в той час як автомобільним транспортом в 2018 перевезено на 9 млн тонн більше ніж у 2017 (187 млн тонн в 2018 році в порівнянні з 178 млн тонн), – говориться в листі.

Промисловці звернулися до віце-прем’єр-міністра з проханням підтримати позицію провідних вітчизняних галузей промисловості і провести екстрену нараду за участю профільних галузевих асоціацій, АТ Укрзалізниця, Державної регуляторної служби України, Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з метою обговорення проекту наказу про автоматичну індексацію залізничних тарифів.

Крім цього, керівники промислових асоціацій просять Кістіона дати відповідні доручення керівництву Мінінфраструктури за участю Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби України спільно з представниками галузевих бізнес-асоціацій та представниками експертного середовища проаналізувати запропоновані зміни з метою запобігання порушенню антимонопольного законодавства України та порушення економічної конкуренції.

Нагадаємо, в кінці січня Антимонопольний комітет України визнав Укрзалізницю суб’єктом природної монополії на ринку надання послуг ж/д перевезень і рекомендував створити незалежний регуляторний орган для формування ж/д тарифів.

Фото: Уніан