Очистка стічних вод та оновлення навчальних закладів – як проходить децентралізація

В 2014 році в Україні почалася реформа децентралізації. За цей час в об’єднані територіальні громади об’єдналися понад 800 населених пунктів, з тих пір малі громади почали кардинально змінюватися. Одним із таких прикладів є Красносільська ОТГ, яка утворилася в Україні однією із першою.

Це одна з найперших об’єднаний громад на Одещині. У селі Красносілка ОТГ утворили 4 роки тому, сюди увійшли 7 сіл. І одразу взялися за ремонт дитсадка.

На відновлення закладу витратили майже мільйон гривень. Кажуть, нині він – не гірший від європейського.

Тепер роблять капітальний ремонт у школі. Класи обладнують за останнім словом техніки.

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Красносільська об’єднана громада одна з перших в Україні створила центр надання адміністративних послуг. Тепер її жителі отримують тут безкоштовні консультації та послуги, за якими раніше їздили до райцентру чи області.

Торік ОТГ побудувала станцію біологічної очистки стічних вод, тепер відновлюють водогін, проводять освітлення і ремонтують дороги. А ще зводять власну амбулаторію, яка обслуговуватиме усі 7 сіл. Завдяки децентралізації місцевий бюджет зріс більш ніж уп’ятеро.

На 15-му муніципальному форумі глава уряду Володимир Гройсман запропонував внести зміни до Конституції, аби зберегти здобутки децентралізації. А вже з наступного року Гройсман обіцяє вдвічі скоротити кількість обласних і районних держадміністрацій, бо це дозволить громадам активніше розвиватися.

До слова, децентралізація: як це працює на Чернігівщині.

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