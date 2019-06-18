Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Очистка стічних вод та оновлення навчальних закладів – як проходить децентралізація

В 2014 році в Україні почалася реформа децентралізації. За цей час в об’єднані територіальні громади об’єдналися понад 800 населених пунктів, з тих пір малі громади почали кардинально змінюватися. Одним із таких прикладів є Красносільська ОТГ, яка утворилася в Україні однією із першою.

Це одна з найперших об’єднаний громад на Одещині. У селі Красносілка ОТГ утворили 4 роки тому, сюди увійшли 7 сіл. І одразу взялися за ремонт дитсадка.

На відновлення закладу витратили майже мільйон гривень. Кажуть, нині він – не гірший від європейського.

Тепер роблять капітальний ремонт у школі.  Класи обладнують за останнім словом техніки.

Дивіться: Закріплення децентралізації в Конституції: коли реформа охопить країну

Красносільська об’єднана громада одна з перших в Україні створила центр надання адміністративних послуг. Тепер її жителі отримують тут безкоштовні консультації та послуги, за якими раніше їздили до райцентру чи області.

Торік ОТГ побудувала станцію біологічної очистки стічних вод, тепер відновлюють водогін, проводять освітлення і ремонтують дороги. А ще зводять власну амбулаторію, яка обслуговуватиме усі 7 сіл. Завдяки децентралізації місцевий бюджет зріс більш ніж уп’ятеро.

На 15-му муніципальному форумі глава уряду Володимир Гройсман запропонував внести зміни до Конституції, аби зберегти здобутки децентралізації. А вже з наступного року Гройсман обіцяє вдвічі скоротити кількість обласних і районних держадміністрацій, бо це дозволить громадам активніше розвиватися.

До слова, децентралізація: як це працює на Чернігівщині.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ніколи не визнаємо! Гройсман про початок видавання паспортів жителям ОРДЛО
Нові обличчя у політиці: чому зірки йдуть на вибори до Верховної Ради
Обвал на шахті Лісова: родинам загиблих виділять по 100 тис. грн
Відставку Гройсмана підтримав комітет Ради
Дефолт в Україні: шанси та ризики банкрутства держави
Гройсман йде на вибори до Верховної Ради на чолі Української стратегії
$620 на місяць: Гройсман про середню зарплату до 2021 року
Як із забутого села зробили процвітаюче – приклад Заболотців

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка