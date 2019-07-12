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Факти / Україна

Рада відмовилася скасувати новий Виборчий кодекс

Парламент не ухвалив законопроект про скасування рішення щоло нового проекту Виборчого кодексу.

Верховна Рада

Верховна Рада провалила голосування за законопроект про скасування рішення Верховної Ради України щодо ухвалення проекту Виборчого кодексу від 11 липня.

Читайте: Виборчий кодекс: як голосували нардепи (СПИСОК)

За скасування Виборчого кодексу проголосували лише два нардепи, 38 – проголосували проти.

До слова, 11 липня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками.

Фото: Dreamstime

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