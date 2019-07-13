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Факти / Україна

Ви вважаєте, що я ідіот? Зеленський відчитав в.о. голови ДФС і закликав звільнитися

Володимир Зеленський попросив в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова піти у відставку.

Ви вважаєте, що я ідіот? Зеленський відчитав в.о. голови ДФС і закликав звільнитися

Президент України Володимир Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку.

За словами президента, він раніше досяг домовленості з Власовим про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України.

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Після цього Власов написав у Facebook пост про те, що виконав доручення президента, але за запитом Зеленського підтверджуючих документів виявилося, що чиновники не звільнені, а пішли у відпустку.

Власов заявив, що двоє з них пішли у відпустку за станом здоров’я родичів, і вони написали заяви на звільнення.

– Ви вважаєте, що я ідіот? Гаразд я, – ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю по вашій вертикалі. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з Facebook, а з реальних документів, – сказав Зеленський на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі.

Власов пообіцяв написати заяву про вільнення сьогодні ж і відправити його Кабміну.

Нагадаємо, 10 липня Зеленський вигнав з робочої наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, який був засуджений за розбій.

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