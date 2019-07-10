Президент Володимир Зеленський вигнав з робочої наради секретаря Бориспільської міської ради Годунока Ярослава Миколайовича, який був засуджений за розбій.

Під час робочої наради у Борисполі президент Володимир Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міської ради Годунока Ярослава, який був засуджений за розбій.

Президент заявив, що коли багато кричать, він просить знайти інформацію про відповідну людину. Зеленський зачитав, що депутат був засуджений за розбій, поєднаний зі спричиненням важких тілесних ушкоджень (ст. 187 КК України).

– Це ви? Вийди звідси, розбійник! Погано чуєш мене?… Вийдіть, будь-ласка, будете на райадміністрації сидіти і кричати, – сказав президент.

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Годунок іще кілька хвилин намагався сперечатися із Зеленським і говорив про те, що він читає всілякі дурниці.

На це президент кілька разів попросив Годунока покинути залу, в якій проводилася робоча нарада.

До слова, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської області.