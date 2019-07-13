PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський представив нового голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Зеленський представив нового голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва

Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації екс-заступника міністра оборони України Юрія Гусєва.

Читайте: Зеленський сказав, хто стане головою Івано-Франківської ОДА

Глава держави представив новопризначеного голову ОДА на нараді в Херсоні 13 липня.

Нагадаємо, раніше новим головою Донецької ОДА був призначений Павло Кириленко.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський вимагає повернення Марківа в Україну
Ви вважаєте, що я ідіот? Зеленський відчитав в.о. голови ДФС і закликав звільнитися
Зеленський помилував українського політв’язня Литвінова
Зменшити кількість нардепів до 100 осіб – відповідь Зеленського
Міст або відставка: Зеленський і Філатов уклали парі
Люстрація в Україні – серйозна загроза для зростання демократичних інституцій
Зеленський: у Дніпрі буде аеропорт
Розмова Зеленського і Путіна тривала 20 хвилин – Пєсков
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка