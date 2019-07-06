Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
Президент України Володимир Зеленський призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.
Про це очільник держави заявив у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.
– Ми бачимо Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської області. Ми вирішили, але ще немає указу, – сказав Зеленський.
Денис Шмигаль народився у 1975 році у Львові, а з січня 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК Західенерго).
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До цього він був головою департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.
Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.
Фото: Денис Шмигаль