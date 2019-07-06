Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

Про це очільник держави заявив у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

– Ми бачимо Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської області. Ми вирішили, але ще немає указу, – сказав Зеленський.

Денис Шмигаль народився у 1975 році у Львові, а з січня 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК Західенерго).

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