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Зеленський сказав, хто стане головою Івано-Франківської ОДА

Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Зеленський сказав, хто стане головою Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначить головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації  Дениса Шмигаля.

Про це очільник держави заявив у Львові під час представлення новопризначеного голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

– Ми бачимо Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської області. Ми вирішили, але ще немає указу, – сказав Зеленський.

Денис Шмигаль народився у 1975 році у Львові, а з січня 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК Західенерго).

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До цього він був головою департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

Нагадаємо, 11 червня президент Володимир Зеленський звільнив голів ОДА в 15 областях.

Фото: Денис Шмигаль

Джерело: Інтерфакс-Україна

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