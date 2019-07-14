У партії Слуга народу підтвердили готовність люструвати трьох членів своєї команди.

У разі ухвалення нового закону про очищення влади партія Слуга народу готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка.

Про це повідомив керівник передвиборного штабу політичної сили Олександр Корнієнко.

За його словами, люструвати своїх соратників буде “по-людськи”.

– Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам належить його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якомога швидше ухвалювати і писати такі перехідні положення, щоб він якомога швидше запрацював, – додав Корнієнко.

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Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано президентський законопроект, що розширює дію закону про люстрацію.