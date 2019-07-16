Державну митну службу України зареєстрували як юридичну особу.

Нова Державна митна служба отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

Керівником служби зазначений Максим Нефьодов, а її код ЄДРПОУ – 43 11 59 23.

Процес створення Державної митної служби почався пізніше, ніж податкової служби, а тому доведеться прискорити певні процеси.

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– Наступними етапами в створенні нової митниці стануть затвердження структури та штатного розкладу служби, створення територіальних органів ДМС, переведення працівників, не менш 30%, до нової служби, – йдеться у повідомленні.

Вже після цього у Кабміну буде змога покласти на митну службу обов’язки Державної фіскальної служби.

До слова, голова Держмитслужби Максим Нефьодов вважає, що систему електронної митниці зможуть запустити через рік.

Фото: Мінфін