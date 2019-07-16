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Факты / Украина

Государственная таможенная служба получила регистрацию

Государственную таможенную службу Украины зарегистрировали как юридическое лицо.

Максим Нефьодов

Новая Государственная таможенная служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Руководителем службы указан Максим Нефедов, а ее код ЕГРПОУ – 43 11 59 23.

Процесс создания Государственной таможенной службы начался позже, чем налоговой службы, а потому придется ускорить определенные процессы.

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– Следующими этапами в создании новой таможни станут утверждение структуры и штатного расписания службы, создание территориальных органов ГТС, перевод работников, не менее 30%, в новую службу, – говорится в сообщении.

Уже после этого у Кабмина будет возможность возложить на таможенную службу обязанности Государственной фискальной службы.

К слову, глава Гостаможслужбы Максим Нефедов считает, что систему электронной таможни смогут запустить через год.

Фото: Минфин

Источник: Минфин

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